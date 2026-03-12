jueves, marzo 12, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Cuba recuerda implementación de Ley Helms-Burton

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recordó hoy, a través de la red social X, el aniversario 30 de la firma de la infame Ley Helms-Burton, que reforzó y convirtió en legislación el bloqueo a la isla.

El mandatario calificó la medida de engendro y resaltó que ningún país tiene derecho a legislar para otra nación.

Por su parte el titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que la ley codifica la asfixia y la guerra económica de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

«Viola las más elementales normas del comercio internacional, al intimidar a quienes invierten y realizan negocios con Cuba. Es muestra del carácter extraterritorial de un bloqueo, que cada día provoca más daño a la población cubana», expresó Rodríguez en un post.

Hace 30 años el presidente William Clinton firmó la Ley Helms-Burton, un proyecto legislativo bautizado como «Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana», que contempla la internacionalización del bloqueo; la negativa de créditos y ayuda financiera, entre otras sanciones, a países, organizaciones y personas que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba; dificultando la inversión extranjera en la isla.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

