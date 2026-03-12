Cuba recuerda implementación de Ley Helms-Burton

El mandatario calificó la medida de engendro y resaltó que ningún país tiene derecho a legislar para otra nación.

Por su parte el titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que la ley codifica la asfixia y la guerra económica de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

«Viola las más elementales normas del comercio internacional, al intimidar a quienes invierten y realizan negocios con Cuba. Es muestra del carácter extraterritorial de un bloqueo, que cada día provoca más daño a la población cubana», expresó Rodríguez en un post.

Hace 30 años el presidente William Clinton firmó la Ley Helms-Burton, un proyecto legislativo bautizado como «Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana», que contempla la internacionalización del bloqueo; la negativa de créditos y ayuda financiera, entre otras sanciones, a países, organizaciones y personas que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba; dificultando la inversión extranjera en la isla.