Mundo en riesgo de males mayores por guerra ilegal contra Irán

En declaraciones a Prensa Latina, tras un intercambio con jóvenes en Nueva Delhi sobre diversos temas, entre ellos las relaciones de 66 años entre India y Cuba, el diplomático señaló que dicho conflicto regional, el cual ya afecta a la comunidad internacional, tiene la potencialidad de provocar un impacto aún mayor al planeta desde el punto de vista militar, económico y medioambiental.

“Es una agresión que sucede a lo que originalmente tuvo lugar en Gaza, que fue un exterminio étnico, a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y es una cadena, de hecho, muy riesgosa para la convivencia humana”, precisó.

Cabañas afirmó que no hay nada del derecho internacional que asista la acción de Washington e Israel contra la República islámica de Irán.

Reafirmó que Cuba ha insistido en todas las partes para detener las acciones militares y volver a la mesa de negociación.

Recordó que los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán se produjeron en paralelo con una mesa de negociaciones que estaba establecida y se debió respetar.

Además, opinó que es difícil aspirar que un país como Irán, con sus tradiciones política, cultural, religiosa, pueda ser sometido por la fuerza y obligarlo a una mesa de diálogo.

Entonces, apuntó el diplomático, por muy grande que sean las diferencias entre las partes, resulta necesario dar una oportunidad a la negociación y Estados Unidos no puede aspirar a usar la fuerza para reganar una posición que antes tuvo en la política internacional.

Con anterioridad, Cabañas intercambió con estudiantes de Relaciones Internacionales en un encuentro organizado por la embajada de Cuba en Delhi y el Club de diplomáticos de la capital de la nación surasiática.

Acompañado del jefe de la misión de Cuba en India, Juan Marsán, y miembros de la embajada, el diplomático respondió a inquietudes de los jóvenes sobre el curso de las relaciones entre ambos países y la conexión entre la nación caribeña y el estado indio de Kerala, bastión de la izquierda del país surasiático.

También abordó la posición de Cuba, así como el papel del Movimiento de Países No Alineados y la matriz comunicacional con las campañas de desinformación, en el contexto geopolítico internacional.