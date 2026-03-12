Iraq suspende operaciones petroleras en sus puertos tras ataque

Medios iraquíes informaron que la noche del miércoles dos petroleros extranjeros fueron atacados en aguas cercanas al puerto de Basora, en el sur del país, lo que provocó incendios a bordo de las embarcaciones.

El jefe de la Unidad de Medios de Seguridad, Saad Maan, declaró al canal Al-Iraqiya que «dos petroleros fueron blanco de un cobarde acto de sabotaje, ocurrido dentro de aguas territoriales iraquíes».

Según el oficial, seis barcos fueron enviados al lugar para rescatar a las tripulaciones. En total, 38 marineros fueron evacuados, mientras que una persona perdió la vida en el incidente.

Por su parte, el director general de la Autoridad Portuaria Iraquí, Farhan Al-Fartousi, anunció el cierre total de las operaciones en los puertos petroleros del país, mientras que los puertos comerciales continúan funcionando con normalidad.

Al-Fartousi explicó que los buques permanecen en zonas de espera y que las operaciones de carga y descarga siguen en los puertos norte y sur de Um Qasr.

En relación con el incidente, indicó que uno de los petroleros afectados transportaba productos petrolíferos y había sido suministrado por la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) para la Compañía de Petroleros Iraquíes.

Los ataques contra petroleros y buques de carga en rutas marítimas regionales se intensificaron en los últimos días en medio de la escalada militar en la región tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán iniciados el 28 de febrero.

El Ministerio del Petróleo de Iraq expresó en un comunicado, su “profunda preocupación” por los incidentes que afectan a embarcaciones petroleras en las vías marítimas regionales.

La entidad advirtió que estos hechos podrían tener “un impacto directo no solo en los países de la región, sino también en la estabilidad de la economía mundial y los mercados energéticos”.

Asimismo, instó a redoblar los esfuerzos para neutralizar las rutas marítimas y la infraestructura energética del conflicto, con el fin de garantizar la seguridad del suministro energético y preservar la estabilidad económica regional y global.

La actual escalada se produce tras los ataques contra Irán que, según diversas fuentes, han causado más de mil 300 muertos y más de 15 mil heridos, además de amplios daños en infraestructura.

Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y con ataques dirigidos contra bases e intereses estadounidenses en varios países de la región, algunos de los cuales han causado víctimas y daños en infraestructura civil, lo que ha sido condenado por los Estados afectados.