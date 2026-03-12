jueves, marzo 12, 2026
Precios de gasolinas y diésel suben en Ecuador

Los precios de las gasolinas y el diésel aumentaron hoy en Ecuador como consecuencia de la volatilidad del valor del crudo en el mercado internacional y del sistema de bandas vigente en el país.

Este jueves, Ecuador amaneció con las gasolinas Extra y Ecopaís (de bajo octanaje) a 2,89 dólares por galón, un incremento del 4,6 por ciento frente a los 2,763 dólares que costaron el mes anterior.

El incremento de casi 13 centavos responde al sistema de bandas establecido, que prohíbe subidas superiores al cinco por ciento mensual aún cuando el valor del crudo en el mercado internacional suba mucho más.

Por su parte, la gasolina Súper Premium 95 quedó fijada en 3,41 dólares por galón, es decir, subió 22 centavos.

El diésel también experimenta un ajuste al alza del 4,7 por ciento y su nuevo precio de venta al público ecuatoriano es de 2,828 dólares por galón, por encima de los 2,70 dólares que costaba hasta ayer.

En septiembre del 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, lo cual generó un paro con protestas del movimiento indígenas durante un mes, fundamentalmente en la sierra central.

A raíz de las movilizaciones, el mandatario fijó en 2,70 dólares el precio del diésel hasta febrero y ya para este mes de marzo hubo un reajuste al alza.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) confirmó que el nuevo precio de los combustibles estará vigente hasta el próximo 11 de abril.

El precio del crudo WTI, que sirve de referencia para Ecuador, se ha mantenido al alza durante el mes de marzo, debido a la situación en Medio Oriente.

