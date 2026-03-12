Organizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y conducido por la periodista Magda Resik, el espacio Encuentro con…, en el Salón de Mayo, invita a aproximarse a una de las personalidades con un vasto conocimiento sobre política internacional y doctor en Ciencias Sociales.

Autor de los libros Cien horas con Fidel, Propagandas silenciosas, Guerras del siglo XXI y La era del conspiracionismo, entre otros, el intelectual es una brújula imprescindible para entender el presente desde una óptica donde prevalece su pensamiento de izquierda y postura a favor de las causas justas.

Con precisión quirúrgica ha analizado temas tan complejos como el bloqueo impuesto hace más de seis décadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el conflicto en Ucrania, los crímenes en Palestina a manos de fuerzas israelíes, el fenómeno de las fake news y la agresión militar estadounidense en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

En cada uno de los episodios de su podcast El mundo según Ramonet, el relevante académico y especialista en geopolítica y estrategia internacional ofrece una conferencia magistral para observar el mundo con otros ojos y desentrañar conflictos que van más allá de los titulares.

Doctor Honoris Causa por cinco universidades internacionales, Ramonet entrevistó al Comandante en Jefe Fidel Castro y al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, experiencias que trasladó luego a los lectores.

Lleva su firma una treintena de libros, traducidos todos a varios idiomas, en tanto avalan su trayectoria múltiples reconocimientos como el Premio al mejor periodista extranjero defensor de la Paz (Italia, 2000), Premio al mejor periodista defensor de los derechos humanos (A Coruña, 2000) y Premio Rodolfo Walsh de periodismo “por su trayectoria profesional” (Argentina, 2003).