Adopta medidas Universidad Médica de Cienfuegos ante recrudecimiento del bloqueo

Ante la situación difícil que vivimos, al recrudecerse las medidas de presión contra Cuba, por el gobierno estadounidense, aplicamos indicaciones de la más alta dirección de nuestro país, por ejemplo, en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos reorganizando el proceso de formación.

“En el caso de la formación de pregrado, los estudiantes del año terminal de todas las carreras de formaciones se mantienen vinculados a los escenarios, donde hoy realizan sus rotaciones y sus actividades de educación en el trabajo.

“Para el resto de todos los estudiantes continúa su proceso docente educativo en los municipios de residencia basado en acercarlos al lugar donde residen, sistematizan las habilidades, que por año y por carrera ya han ido adquiriendo en su proceso de formación”.

Así informó la Doctora Iris González, directora de Ciencia y Técnica, de la institución docente, y apunta que en estos escenarios laboran profesores principales y coordinadores, quienes desde la sede central conducen el proceso en los municipios de la provincia del centro-sur de Cuba.

Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto años de la Carrera de Medicina residentes en el municipio cabecera de Cienfuegos, así como los de Licenciatura en Enfermería, de segundo, tercero y cuarto años se mantienen vinculados a los hospitales apoyando la Asistencia Médica, mientras la Residencia continúa desarrollando la Atención Primaria y Secundaria de Salud.

