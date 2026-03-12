En Cienfuegos llama vicepresidente nacional de la Asociación de Combatientes a continuar unidos hacia la Victoria

Compartir en

El vicepresidente nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) , General de Brigada, Rafael Ruiz Pérez llamó en Cienfuegos a continuar realizando un trabajo unido en la base hacia la Victoria en el Año del Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Destacó la relevancia del crecimiento, sustento de la estructura organizativa en las filas de la asociación, heredera de la tradición de lucha del pueblo, por su libertad e independencia y a la vez impulsar la labor político ideológica, así como el tiro recreativo popular y la participación en las actividades de cada viernes, Día Nacional de la Defensa.

Dianelys Malagrida, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en el centro-sur del país expresó que nuestro deber es luchar y trabajar con tesón para vencer dificultades, a pesar del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

Los resultados del trabajo de los cienfuegueros durante el pasado año fueron resumidos por el presidente provincial de la ACRC, Roberto Carles Albanés valorando las principales deficiencias y las proyecciones para el 2026.

Temas de organización, trabajo patriótico militar internacionalista, finanzas, logística y tiro recreativo popular acapararon las intervenciones de los participantes. Fueron reconocidos municipios y combatientes unido a la entrega de carné a nuevos integrantes.

Se orientó el proceso político que llevan a cabo en medio de la situación actual del país y el quehacer de los combatientes en sus zonas de residencia.

Asociación creada en 1993 e integrada por combatientes que apoyan incondicionalmente la Revolución y las conquistas del Socialismo nutrida de las diversas generaciones.

