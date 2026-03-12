El MININT intensifica la ofensiva contra la compra-venta ilegal de divisas en Cuba

Tiempo de lectura aprox: 29 segundos

El Ministerio del Interior (MININT) mantiene una ofensiva contra las estructuras dedicadas a la compra-venta ilegal de divisas en Cuba, con más de 300 investigaciones en curso y varios operativos en los que fueron ocupados cientos de miles de dólares, euros, pesos cubanos, vehículos, cajas fuertes, tarjetas bancarias, equipos electrónicos y otros bienes vinculados.

En el programa Hacemos Cuba se informó que “persisten estructuras ilegales organizadas desde el exterior con base de apoyo en Cuba” que operan en el canje y compra-venta de divisas, así como en actividades asociadas al lavado de activos y la evasión fiscal.

En el espacio televisivo intervinieron la fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana, Eudenia Sanmiguel Ramírez, y el teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT.

(Tomado de MININT)