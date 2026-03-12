Participa viceministro de las FAR en Bastión Estudiantil 2026 de Cienfuegos

Compartir en

En el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, más de 30 centros educativos de la provincia acogieron este ejercicio formativo que fortalece la preparación para la defensa de la patria

Con la presencia del General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá , viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) , concluyó en Cienfuegos el Bastión Estudiantil 2026, ejercicio que durante esta semana tuvo lugar en centros educativos de la provincia como parte de la preparación para la defensa de la patria.

Durante el recorrido por la Unidad Militar Base de Almacenes, Quintas Solá reiteró la importancia de estas jornadas de “Puertas Abiertas”, donde los estudiantes intercambian sobre los avances de la ciencia y las técnicas militares, dialogan con combatientes, conocen acerca del servicio militar activo, escuchan experiencias de muchachas en su servicio militar voluntario femenino y sobre la formación en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos .

Al dialogar con los adolescentes y jóvenes, el viceministro recordó la importancia de fomentar los valores en defensa de nuestra soberanía y de la Revolución Cubana.

ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL

Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en la provincia de Cienfuegos, explicó que “este Bastión se desarrolla de conjunto con estudiantes de la Federación de la Enseñanza Media y el movimiento de Pioneros Exploradores, estos últimos destinados principalmente a fomentar la formación vocacional en carreras militares”.

“También —agregó— es el espacio para que tanto alumnos como profesores puedan conocer sobre las diferentes especialidades con que cuentan las FAR ante alguna agresión por parte del gobierno norteamericano”.

Cruz Ferreira señaló además que la actividad constituye un tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

ACTIVIDADES EN TODA LA PROVINCIA

El bastión estudiantil tuvo lugar en los 37 centros que acogen alumnos de la referida organización. Durante la jornada se desarrollaron diálogos de generación con combatientes, trabajadores retirados de los diferentes sectores y actividades de primeros auxilios en conjunto con la Cruz Roja, informó Margarita Medina Medina, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos.

Durante estos días se desarrollaron también visitas a sitios históricos y actividades que refuerzan la memoria colectiva. La experiencia se convierte en un espacio de aprendizaje y reafirmación de valores, donde los jóvenes constatan que la soberanía nacional se protege con preparación, conciencia y unidad.

