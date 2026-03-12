Prensa y arte se unen en Cienfuegos

Compartir en

Como parte de las acciones en Cienfuegos por la Jornada de la Prensa Cubana, la Escuela de Arte Benny Moré acogió este jueves un encuentro entre representantes del gremio periodístico y estudiantes, profesores y directivos de esa institución. La iniciativa tuvo como objetivos agasajar a los medios de comunicación y propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de la prensa en la sociedad.

La actividad inició con la presentación de Pepe, producción más reciente de la compañía de teatro infantil Abrakadabra, la cual propone un acercamiento a la vida y pensamiento de José Martí. A través de recursos teatrales, música y elementos lúdicos, la puesta en escena resalta valores asociados al Héroe Nacional, como el amor a la patria, la honestidad y el compromiso con la justicia.

Posteriormente tuvo lugar un intercambio con estudiantes y profesores de la especialidad de artes visuales. En ese espacio intervino Tay Beatriz Toscano Jerez, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia, quien ofreció una panorámica sobre el estado actual de los medios en el territorio y comentó sobre los principales retos de la profesión.

Al concluir el encuentro, los participantes coincidieron en que la formación de los futuros artistas y el trabajo de los comunicadores comparten un fin común: defender la identidad cultural de la nación desde la honestidad y la transparencia.

Desde 1992, cada 14 de marzo se celebra en el país el Día de la Prensa Cubana. En esta fecha, pero del año 1892, José Martí fundó el periódico Patria, órgano del Partido Revolucionario Cubano y vocero de las ideas independentistas y de justicia enarboladas por el Apóstol.

