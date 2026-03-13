13 de marzo de 1957: juventud y dignidad en Cuba

Compartir en

El 13 de marzo de 1957 marcó la memoria de La Habana como una jornada de audacia y tragedia. Aquella tarde, miembros del Directorio Revolucionario, bajo la conducción de José Antonio Echeverría, ejecutaron una operación coordinada: asaltaron el Palacio Presidencial y tomaron la emisora Radio Reloj. Con esa acción, buscaron golpear en el corazón mismo del poder del dictador Fulgencio Batista.

La mayoría de los combatientes eran estudiantes universitarios. Cambiaron las aulas por la clandestinidad y los libros por las armas, porque rechazaban la represión, la corrupción y la ausencia de libertades. En 1955, Echeverría fundó el Directorio Revolucionario y lo convirtió en expresión de una juventud inconforme que asumió la universidad como vanguardia moral de la nación.

Mientras un grupo intentaba ajusticiar a Batista en el Palacio Presidencial, Echeverría encabezó la ocupación de Radio Reloj con un reducido contingente. La estrategia combinó acción militar y acción política: pretendían eliminar al dictador y, al mismo tiempo, informar al país y convocar al pueblo a la insurrección.

Desde la cabina, Echeverría leyó una proclama, anunció los hechos y llamó a la movilización popular. La transmisión salió del aire antes de que pudiera concluir su mensaje, pero ya miles de oyentes habían escuchado su llamado:

“¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarle cuentas. Y somos nosotros, el Directorio Revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio”.

El 13 de marzo no constituyó una aventura improvisada; representó la decisión consciente de una generación que se negó a aceptar la dictadura proyanqui batistiana como destino inevitable. Frente a la censura, la toma de una emisora radial rompió el cerco informativo y devolvió al pueblo un espacio de palabra. Aquellos jóvenes no solo empuñaron armas: defendieron el derecho de Cuba a expresarse y a decidir su rumbo.

