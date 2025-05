OMS alerta: Dos millones de gazatíes “se mueren de hambre”

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condenado este lunes el bloqueo a 116 mil toneladas de alimentos “a solo unos minutos de distancia” fuera de Gaza, mientras al interior del enclave dos millones de personas mueren de hambre.

En declaraciones realizadas durante la 78 Asamblea Mundial de la Salud, efectuada en Ginebra, el funcionario ha fustigado “la obstrucción deliberada” de la ayuda humanitaria por parte de Israel, un hecho que aumenta “el riesgo de hambruna” en la Franja.

Sus declaraciones llegan el mismo día del anuncio realizado por el régimen sionista de permitir la entrada de cinco camiones de la ONU a través del paso de Kerem Shalom, tras once semanas de bloqueo total al enclave costero. Esta baja cifra de vehículos con material humanitario fue calificada por Naciones Unidas como “una gota en el océano”.

En ese contexto, Adhanom Ghebreyesus ha condenado igualmente las órdenes de evacuación y la reducción del espacio humanitario, medidas criminales que provocan “una afluencia de víctimas a un sistema de salud que ya está de rodillas”.

“La gente muere de enfermedades prevenibles mientras los medicamentos esperan en la frontera, mientras que los ataques a los hospitales niegan a las personas la atención médica y las disuaden de buscarla”, criticó el funcionario este lunes, cuando fuerzas israelíes bombardearon los generadores del Hospital Indonesio de Beit Lahia, dejando inoperante el centro de salud.

El bloqueo total impuesto por las fuerzas de ocupación ha sido denunciado por expertos y organismos internacionales, que también han reprochado la escalada agresiva de las fuerzas israelíes contra los gazatíes.

Por su parte, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, tras confirmar que Israel permitió la entrada de “ayuda limitada”, instó a la entidad ocupante a autorizar “un flujo regular de ayuda” y la apertura de varias rutas de transporte.

Pese a que la población palestina experimenta una hambruna tras once semanas de asedio, el ministro ultraderechista israelí Itamar Ben Gvir calificó la medida como una “grave equivocación” y una decisión tomada “de forma impulsiva”.

Israel estableció un bloqueo total a la Franja de Gaza desde el 2 de marzo pasado, empleando de ese modo el hambre como arma de guerra, y ha mantenido el cerco, pese a los llamamientos y condenas de la comunidad internacional.

Israeli authorities have temporarily allowed us to deliver limited aid to Gaza after 11 weeks of blockade.

A drop in the ocean. It must reach the civilians who need it so urgently, and we must be allowed to scale up.

We are determined to save as many lives as we can. pic.twitter.com/Ai5m9cawqt

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) May 19, 2025