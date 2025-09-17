No son cifras, el bloqueo es real

Compartir en

La actualización del Informe de Cuba en virtud de la Resolución 79/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», correspondiente al periodo marzo 2024-febrero 2025, será presentada hoy por el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la prensa nacional y extranjera.

Esa arcaica, injusta y criminal política del Gobierno estadounidense es el principal obstáculo al desarrollo y el bienestar de la sociedad cubana, además de ser una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo de la Mayor de las Antillas.

Hoy, recrudecido, y con la absurda e igualmente injusta inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, se ha convertido en punta de lanza del enfermizo odio del poderoso imperio contra Cuba.

