Neno Segura Cabrera, entre puntos y tonadas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 20 segundos

¡Neno Segura Cabrera/ es un surco que improvisa, /mientras retoza la brisa/ al sur de su guayabera. / La décima zalamera/ pone de fiesta el semblante, / y la guitarra, al instante,/por seis veredas de amor/ toca su punto mejor,/ para que Neno nos cante!

Sinforiano Esteban Segura Cabrera (Neno), llegó al mundo, no por San Antonio de los Baños, como reza la canción de Silvio, sino por la finca La Caridad del barrio Las Charcas. En aquellos tiempos dicha finca pertenecía al municipio Cienfuegos.

Hijo de una familia de estirpe guajira, y unidos a la décima, nuestra estrofa nacional, por un cordón umbilical, desde Paíto, el viejo tronco, seguido de muy cerca por sus hijos: Neno, Nazario, Rigo y, en tiempos más acá, Nenito, quien junto a su profesión de abogado, le viene muy bien la de defensor de esa tradición campesina. Todos ellos, imbuidos por una honda raigambre popular.

Con una rica historia de luchador revolucionario, que unida a su versatilidad de improvisador bucólico, lo han convertido en un genuino cronista del paisaje campesino, de sus sueños, de sus luchas, de sus triunfos, donde el amor por el lugar en que se ha nacido y crecido, borbota como un manantial.

En esta fuerte contienda/ el bohío fue apartado/ cada uno reemplazado/ por la cómoda vivienda. / Llegó la escuela, la tienda,/ el círculo , el comedor,/ el consultorio al doctor,/ al enfermo la esperanza, /esto y mucho más se alcanza/ si lo hacemos con amor./

Participante en numerosos festivales de tradiciones campesinas, animador de la Parranda de sus pueblo, fue catalogado por otros prestigiosos poetas cienfuegueros, a decir, Luis Gómez, Rogelio Porres, Wilfredo Sacerio, Modesto González, Ramón Roque, Nazario Segura, su propio hermano y Ricardo Llaguno Fernández, uno de los más acuciosos investigadores de las tradiciones guajiras, como un improvisador extraordinario, de excelente timbre de voz y con la fuerza telúrica de un guajiro de monte adentro que no era segundo de nadie.

Este guajiro noble y familiar, comprometido con su pueblo y con el tiempo que le ha tocado vivir, forma parte indisoluble de lo mejor de su generación y lo convierte de hecho en una referencia del pueblo de Abreus.

Neno Segura Cabrera/ guajiro aglutinador/ es un tenaz luchador/ bajo el sol de su bandera. / Como una novia viajera, / la décima se engalana/ y cuando por cada cana/ Neno le dice que sí, / se yergue como un jiquí/ en medio de la sabana. / ¡Enhorabuena!

Visitas: 0