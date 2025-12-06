Mundial 2026: un análisis de los principales aspirantes al cetro

Alemania, que perdió su primer partido de clasificación, pero ganó los cinco siguientes para asegurar su plaza, también es muy valorada por las casas de apuestas y los expertos en datos, mientras que Suiza, Países Bajos, Bélgica, Croacia y Noruega también se mantuvieron invictas en la clasificación europea.

Menos impresionante fue la campaña de clasificación de Brasil, que terminó quinto en la tabla de la Conmebol y perdió seis de 18 partidos. Sin embargo, esto no ha impedido que muchas casas de apuestas lo coloquen como cuarto favorito, a pesar de que Opta lo sitúa en séptimo lugar.

Argentina, vigente campeona del mundo, ganó el grupo de clasificación sudamericano con diferencia, terminando nueve puntos por encima de Ecuador, segundo clasificado. Brasil es el único equipo que ha ganado dos Mundiales consecutivos, en 1958 y 1962, pero con la probable participación de Lionel Messi, Argentina será una de las favoritas al título.

La selección más destacada de las rondas clasificatorias asiáticas fue Japón, que solo perdió uno de sus partidos camino al torneo del próximo verano.

Marruecos, la sorpresiva semifinalista en Qatar, ganó sus ocho partidos en el grupo africano y podría volver a representar una amenaza para las grandes selecciones tradicionales, mientras que Egipto, Senegal, Costa de Marfil y Túnez también se mantuvieron invictos.

Sin embargo, con el inicio de la Copa Africana de Naciones a finales de este mes, competir en dos grandes torneos en seis meses podría ser una tarea difícil para las naciones africanas.

Cristiano Ronaldo anunció que este será su último Mundial y, por ello, no se debe descartar a la selección portuguesa, mientras que Italia, campeona de la Eurocopa 2020, tendrá que superar la repesca para clasificarse al Mundial, pero nunca se la puede descartar en el gran escenario.

¿Y qué hay de las condiciones?

La celebración del Mundial en EE.UU., Canadá y México en pleno verano ha suscitado preocupación por las condiciones de calor extremo que podrían afrontar los equipos.

El Mundial de Clubes de este verano, celebrado en EE.UU., fue criticado por las severas condiciones. El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, afirmó sentirse “mareado” al jugar con un calor “muy peligroso”.

Una investigación dirigida por la Universidad Queen’s de Belfast (Irlanda del Norte) reveló que las temperaturas en 14 de los 16 estadios que se utilizarán para el Mundial de 2026 podrían superar niveles potencialmente peligrosos durante el torneo.

Cabe señalar que algunas naciones soportarán mejor el calor; algunas europeas podrían tener dificultades, e Inglaterra ha expresado su deseo de retrasar el inicio de los partidos para evitar las temperaturas máximas.

Es probable que las condiciones favorezcan a las naciones sudamericanas y a los equipos africanos, aunque nunca ha habido un campeón del mundo de este último continente.

Jugar en casa también podría beneficiar a los anfitriones, aunque la dispersión de las sedes y las grandes distancias entre los estadios dificultan la adaptación al torneo.

Diez de las 11 Copas Mundiales celebradas en Europa han sido ganadas por equipos europeos, pero la historia es completamente diferente cuando el torneo se juega en América.

Cada uno de los siete torneos celebrados allí tuvo un ganador sudamericano hasta que Alemania rompió la racha en 2014, y desde entonces Argentina ganó en el calor de Qatar.

España fue el primer equipo europeo en ganar el Mundial fuera del continente, al alzar el trofeo en Sudáfrica 2010.