sábado, diciembre 6, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Critica Cuba indulto de EEUU a expresidente de Honduras

Prensa Latina 0 comentarios , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 34 segundos

El Gobierno de Cuba criticó hoy a las autoridades de Estados Unidos por el indulto que recibió el exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en ese país el año pasado.

Por medio de un mensaje en X, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, aseguró que esa decisión «demuestra que la guerra declarada por el gobierno de EEUU contra el narcotráfico es un farsa».

«Pretende con ella justificar su costoso despliegue naval extraordinario en el mar Caribe y la amenaza de agresión militar para derrocar al legítimo gobierno de Venezuela», subrayó.

Consideró, además, que «evidencia la complicidad del Gobierno estadounidense y sus agencias con el vasto mercado de estupefacientes que asesina a cientos de miles de ciudadanos de esa nación».

En marzo de 2024, un tribunal de Manhattan, Nueva York, declaró al expresidente hondureño culpable de planificar importaciones de cocaína a Estados Unidos y poseer ametralladoras y otros dispositivos de destrucción.

Más tarde, en junio, fue condenado a 45 años de prisión por esos delitos.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *