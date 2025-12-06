Critica Cuba indulto de EEUU a expresidente de Honduras

Compartir en

El Gobierno de Cuba criticó hoy a las autoridades de Estados Unidos por el indulto que recibió el exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en ese país el año pasado.

Por medio de un mensaje en X, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, aseguró que esa decisión «demuestra que la guerra declarada por el gobierno de EEUU contra el narcotráfico es un farsa».

«Pretende con ella justificar su costoso despliegue naval extraordinario en el mar Caribe y la amenaza de agresión militar para derrocar al legítimo gobierno de Venezuela», subrayó.

Consideró, además, que «evidencia la complicidad del Gobierno estadounidense y sus agencias con el vasto mercado de estupefacientes que asesina a cientos de miles de ciudadanos de esa nación».

En marzo de 2024, un tribunal de Manhattan, Nueva York, declaró al expresidente hondureño culpable de planificar importaciones de cocaína a Estados Unidos y poseer ametralladoras y otros dispositivos de destrucción.

Más tarde, en junio, fue condenado a 45 años de prisión por esos delitos.

