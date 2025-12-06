Conceden a Lucía Muñoz Maceo Premio Samuel Feijóo de Poesía 2025

Compartir en

La poetisa Lucía Muñoz Maceo fue reconocida con el Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente 2025, que otorga anualmente la Sociedad Económica de Amigos del País y su Sección de Cultura.

El galardón, que será entregado el nueve de enero próximo, destaca la obra de la vida de un poeta cubano que haya reflejado en sus versos la temática medioambiental, subraya la Sociedad Económica de Amigos del País.

En opinión del jurado –integrado por Alicia Abascal, Virgilio López Lemus y Emmanuel Tornés Reyes–, se concede por unanimidad este premio «por poseer (la autora) una amplia producción poética, reflejada en más de una veintena de libros de poemas, que han versado directamente sobre la naturaleza cubana y también sobre el paisaje interno de su ciudad natal, donde ha vivido siempre».

«Incluso –afirma el acta del jurado que otorgó el alto reconocimiento– cuando aborda otros temas, sus referentes tropológicos se inclinan a la caracterización a partir de los componentes del medio ambiente natural».

Lucía Muñoz Maceo, nacida en Bayamo, en 1953, conocida como “la novia de Bayamo”, poetisa, autora de literatura para la infancia, ha sido distinguida con otros varios premios literarios y distinciones culturales y posee amplio reconocimiento y prestigio entre los poetas cubanos.

En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, los libros Calle arriba bajo la lluvia (1982), Sobre hojas que nadie ve (1994) y el varias veces reeditado Amargo ejercicio, obras publicadas en Cuba, España y México.

El Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente se concede desde 2007 y, hasta la fecha, lo han recibido Roberto Manzano Díaz, Dulcila Cañizares, Alex Pausides, Jesús David Curbelo, Alpidio Alonso-Grau, Waldo Leyva Portal, Ricardo Riverón Rojas, Renael González Batista, Rolando López del Amo y Pedro Péglez González.

También Carmen Serrano Coello, Virgilio López Lemus, Nersys Felipe, Nieves Rodríguez, Domingo Alfonso y Nancy Morejón.

