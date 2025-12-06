España condena violencia colonial y reafirma apoyo al estado palestino

Compartir en

El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reiteró este sábado el apoyo de su país al establecimiento del Estado palestino, condenando la escalada de violencia en Cisjordania. Durante su participación en la inauguración del 23º Foro de Doha 2025, en la capital qatarí, Albares declaró que la «violencia colonizadora israelí en Cisjordania se ha salido de control», haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional.

En presencia del Emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el jefe de la diplomacia española defendió la reciente decisión de su gobierno de reconocer a Palestina. «Hemos enfrentado críticas por reconocer el Estado de Palestina, pero lo hicimos por el bien de la justicia para el pueblo palestino», afirmó Albares, subrayando que el paso dado por España es un acto en favor de la legalidad y los derechos históricos del pueblo palestino.

El ministro español enfatizó categóricamente que la solución de dos Estados es la única hoja de ruta realista para alcanzar una paz duradera y la estabilidad, beneficiando tanto a palestinos como a israelíes. Este principio, largamente defendido por Naciones Unidas, fue presentado por Albares como la vía ineludible para desescalar el conflicto que azota a la región de Oriente Medio.

Albares fue más allá en su declaración al insistir en la necesidad de acciones concretas. «Ha llegado el momento de establecer un Estado palestino verdaderamente independiente», enfatizó. Para que esto sea posible, el ministro español destacó un requisito fundamental: que tanto Cisjordania como la Franja de Gaza deben ser gobernadas bajo una única autoridad palestina unificada, desmontando la división actual impuesta por la ocupación y las dinámicas políticas internas.

El miércoles recibiremos al presidente palestino, Mahmoud Abbas. Es momento de poner en marcha un Estado de Palestina realista y viable, con Cisjordania y Gaza bajo la Autoridad Palestina. También de la normalización de relaciones de los países árabes con Israel. En @DohaForum pic.twitter.com/jOFu0caVcE — José Manuel Albares (@jmalbares) December 6, 2025

Los comentarios del representante de Madrid se producen en un momento de máxima tensión en los territorios ocupados, donde la actividad y la agresión de los colonos israelíes han aumentado dramáticamente en el último año, exacerbando el sufrimiento y la inestabilidad. España, junto a otros países europeos, asumió en liderazgo en pos de buscar soluciones políticas y el reconocimiento internacional de Palestina como un acto de justicia histórica.

En Doha me he reunido con el PM y ministro de Exteriores de Qatar, mi amigo @mba_althani_. Hemos abordado las excelentes relaciones bilaterales España-Qatar que vamos a continuar profundizando. También los esfuerzos para avanzar en la paz en Oriente Medio. pic.twitter.com/rVAa1CMlvr — José Manuel Albares (@jmalbares) December 6, 2025

Al tomar la palabra en el Foro de Doha, una plataforma global de diálogo sobre desafíos internacionales, España ratificó su postura en política exterior, alineándose con la defensa del derecho internacional y la necesidad de aplicar las resoluciones de la ONU. La declaración de Álvarez sirve como un nuevo impulso diplomático para que la comunidad internacional presione a Israel y detenga las acciones que dinamitan la posibilidad de una solución de paz negociada.

