Autoridades electorales homenajean a Fidel en Cienfuegos

Sentido homenaje al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en el noveno aniversario de su desaparición física, devino la presentación del libro “Garantes de la democracia socialista”.

De manera diáfana, la propuesta recoge “17 historias de vida de hombres y mujeres entregados por completo a la organización, desarrollo y supervisión de los distintos procesos electorales, sin escatimar esfuerzos, horas y contra los obstáculos naturales y materiales”.

En presencia de estudiantes del preuniversitario Martín Dihigo Llano, del municipio de Cienfuegos, autoridades del Consejo Electoral Provincial (CEP), encabezadas por Mirna Viñales Viñales, su actual presidenta, compartieron vivencias de su desempeño en el órgano que según establece la Ley Electoral, se encarga de organizar, dirigir y asegurar los procesos de elecciones, consultas populares cuando corresponda, referendos y plebiscitos que se convoquen, entre otras funciones.

Viñales Viñales, maestra de profesión, cuya trayectoria se reseña en el texto, manifestó su compromiso con el quehacer electoral en Cuba y la provincia de Cienfuegos, al cual se vinculó hace varios años; incluso antes de que fueran constituidos los órganos electorales a tenor de la Constitución de la República, aprobada en 2019.

Los jóvenes, por su parte, mostraron interés en profundizar en los diferentes procesos democráticos que se desarrollan en el país y a ese propósito contribuirán los textos donados a la institución educativa; entre ellos un ejemplar de la obra presentada, la Ley Electoral y la Ley de leyes.

“Garantes de la democracia socialista” es el primer texto del Consejo Electoral Nacional que rinde homenaje al artífice principal del Sistema Electoral Cubano, Líder Histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

