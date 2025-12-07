Anunciadoras (+Fotos)

Compartir en

La inminente llegada del corto invierno en nuestro país es reconocible con la presencia de estas bellas y frágiles flores, diseminadas por toda la campiña cubana, con más fuerza en el mes de diciembre.

Al pasar por caminos rurales y carreteras las vemos por miles, ondeando al viento una gama de colores que va desde el blanco, el azul, los amarillos hasta el rosado-púrpura. Las campanillas o aguinaldos (como además se les conocen popularmente en Cuba) pertenecen a la gran familia botánica de las Convolvuláceas, con más de 600 especies descritas hoy día en las regiones cálido-templadas del planeta. Son como relojes suizos ─sobre todo las blancas y púrpuras─ pues comienzan a aparecer por doquier desde finales de octubre hasta finalizar la etapa invernal. Especialmente atractivas para muchos insectos, la campanilla blanca es considerada la planta melífera cubana por antonomasia, ya que las abejas muestran una singular predilección hacia ellas. Observarlas en ese vaivén con la brisa y el zumbido de sus visitadoras, es sin lugar a dudas un acto de placer; un deleite sutil y efímero, una anunciación de los grandes y pequeños cambios que se avecinan.

