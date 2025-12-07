domingo, diciembre 7, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Las campanillas o aguinaldos blancos, adornan cada año la campiña invernal. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Ciencia Principales 

Anunciadoras (+Fotos)

Delvis Toledo De la Cruz 0 comentarios , , , , ,
La inminente llegada del corto invierno en nuestro país es reconocible con la presencia de estas bellas y frágiles flores, diseminadas por toda la campiña cubana, con más fuerza en el mes de diciembre.

Turbina corymbosa es su nombre latino, es flor predilecta para las abejas en Cuba. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Al pasar por caminos rurales y carreteras las vemos por miles, ondeando al viento una gama de colores que va desde el blanco, el azul, los amarillos hasta el rosado-púrpura. Las campanillas o aguinaldos (como además se les conocen popularmente en Cuba) pertenecen a la gran familia botánica de las Convolvuláceas, con más de 600 especies descritas hoy día en las regiones cálido-templadas del planeta. Son como relojes suizos ─sobre todo las blancas y púrpuras─ pues comienzan a aparecer por doquier desde finales de octubre hasta finalizar la etapa invernal. Especialmente atractivas para muchos insectos, la campanilla blanca es considerada la planta melífera cubana por antonomasia, ya que las abejas muestran una singular predilección hacia ellas. Observarlas en ese vaivén con la brisa y el zumbido de sus visitadoras, es sin lugar a dudas un acto de placer; un deleite sutil y efímero, una anunciación de los grandes y pequeños cambios que se avecinan.

Campanillas silvestres ocupando un microvertedero al lado del camino, en el municipio Cruces. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
La Camonea umbellata, con su intenso color amarillo, es una de las especies más destacables. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Proliferan, de manera general, en las regiones cálido-templadas. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Sus llamativos colores y formas de embudo captan la atención de los insectos. / Foto: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

