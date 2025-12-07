“Hombro con hombro con Venezuela”: Rusia insta a EE.UU. a evitar deslizarse a un conflicto a gran escala con Caracas

Compartir en

Moscú sigue con “gran inquietud” las tensiones en torno a Venezuela y advierte a Washington, que mantiene su inédito despliegue militar en el Caribe, tildado por Caracas como agresión, contra la posibilidad de dar un paso más hacia la confrontación abierta, señaló el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, a TASS.

El alto diplomático ruso indicó que la línea de la Casa Blanca busca consolidar un “dominio incuestionable” de Estados Unidos en la región, algo que describió como la “marca registrada” de la Administración de Donald Trump. Al mismo tiempo, recordó que Rusia firmó recientemente un acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela.

Riabkov subrayó que Moscú y Caracas “se apoyan mutuamente en muchas plataformas internacionales”. “En esta hora de pruebas estamos con el liderazgo de Venezuela hombro con hombro y esperamos que la Administración Trump se detenga antes de un conflicto a gran escala, a ello la exhortamos”, afirmó.

Este sábado, Trump reiteró que Estados Unidos empezará a lanzar ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes de la misma forma que lo hace en el mar. “Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra, porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos“, declaró Trump en un evento en el Centro Kennedy del Departamento de Estado.

La jornada del martes el mandatario estadounidense señaló que este tipo de ataques terrestres se llevarán a cabo contra “cualquiera” que fabrique drogas y las venda a EE.UU. “Si ellos entran por cierto país o por cualquier país, o si pensamos que están construyendo fábricas para, ya sea fentanilo o cocaína. He oído que Colombia, el país de Colombia, está fabricando cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, ¿de acuerdo? Y luego nos venden la cocaína. Se lo agradecemos mucho. Pero sí, cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo a nuestro país está sujeto a ataque. No necesariamente solo Venezuela. No, no solo Venezuela, no”, expresó Trump.

La agresión de EE.UU. en síntesis

Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificando su presencia como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación ‘Lanza del Sur’ con el propósito oficial de “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a EE.UU. “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.

