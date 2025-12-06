Fronteras de fuego en la pelota cubana

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

La 64 Serie Nacional de Béisbol vuelve hoy al fragor tras la jornada de asueto, con una fecha que puede abrir grietas o sellar destinos en la encarnizada lucha por los puestos de honor.

La tabla hierve. Las Tunas (37-21) avanza con una ventaja mínima, apenas medio paso por delante de Matanzas (39-24) y con el aliento en la nuca de Holguín (38-24), Industriales (36-24), Mayabeque (35-25) y Cienfuegos (34-25).

Artemisa (33-27) y Sancti Spíritus (34-29) completan el pelotón que roza la postemporada, un grupo que solo un derrumbe estremecedor o un cierre legendario podría alterar en el sprint final.

Hoy, las subseries particulares se reanudan con duelos donde cada lanzamiento puede cambiar el mapa del campeonato.

En el Bosque Encantado del Julio Antonio Mella, los Leñadores tuneros, segundos en promedio ofensivo (.318), intentarán rematar a Sancti Spíritus, equipo de poco poder (solo 24 jonrones) pero aferrado a su espacio en la zona noble.

Los Cocodrilos de Matanzas, atrincherados en su Victoria de Girón y líderes en defensa (.980), tratarán de recomponer su mordida después de dos zarpazos de Santiago de Cuba, conjunto que encabeza la ofensiva del torneo con 469 carreras y 92 jonrones, una cifra que ya es récord para campañas de 75 juegos.

En el Calixto García, Holguín, tercero en average ofensivo (.316) y en plena euforia clasificatoria, buscará cerrar el pleito ante Industriales, cuyos brazos dominan mejor que nadie: segundos en efectividad en el certamen (4.07), rivales limitados a .256 de average y líderes absolutos en ponches propinados (408). Los Azules necesitan la igualada para no perder ritmo.

Por su parte, en el Nelson Fernández, los Huracanes de Mayabeque —único staff que permite menos de cuatro limpias por juego (3.65)— intentarán barrer por completo a un Guantánamo hundido en sus flaquezas: PCL de 6.86, promedio ofensivo de .250 y lejos de cualquier aspiración.

En el Cándido González, los Cazadores de Artemisa pretenden inclinar la balanza ante Camagüey, líder ofensivo del torneo (.322) pero ya prácticamente fuera de la puja.

Cienfuegos, que mantiene opciones reales desde el sexto lugar, tratará de sellar la porfía ante Granma, un equipo que pelea por sobrevivir en la frontera, mientras Pinar del Río buscará el empate frente a Ciego de Ávila. Los Vegueros, aún con vida cerca de la línea roja, necesitan victorias hilvanadas para mantener la fe en un cierre heroico.

Por último, en el Augusto César Sandino, Villa Clara chocará con Isla de la Juventud, un conjunto ya eliminado y hundido casi en el sótano del campeonato. Los Leopardos, con 2-0 a su favor, intentarán aprovechar al máximo sus juegos pendientes para escalar posiciones en la recta final.

Cada diamante del país amanecerá hoy como un escenario de epopeyas breves: swings que pueden mover fronteras, guantes que sostienen esperanzas, y brazos que todavía creen en la resurrección. La clasificación está ahí, a la vista, pero solo quienes resistan el fuego cruzado de esta recta final podrán acercarse a tocarla.

Visitas: 0