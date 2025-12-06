FMLN decidirá su participación en elecciones en El Salvador

Compartir en

El Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) decidirá este domingo su participación en las elecciones de febrero de 2027, indicó hoy un comunicado.

La decisión se tomará en la Convención Nacional de la agrupación prevista para comenzar mañana a las 07:00 (hora local) en Usulután, en el oriente del país, donde los delegados decidirán cual será la presencia de la organización de izquierda en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.

La Convención, la número 45 de la agrupación roja, acogerá a delegados electos en las elecciones internas de 2024, los cuales abordarán, además, las reformas a los estatutos del partido y si irán en alianzas con sectores sociales y coaliciones con otros partidos políticos.

La cita con sede en la Hacienda Santa Fe, en el municipio de Usulután Oeste, debe marcar el rumbo de la izquierda luego de intentos fallidos de regresar a los primeros planos de la política salvadoreña.

El secretario general de FMLN, Manuel “Chino” Flores, es partidario de disputar en las urnas todos los cargos electivos el 28 de febrero de 2027, aunque otras tendencias abogan por centrar el esfuerzo en las elección de los integrantes de la Asamblea Legislativa, un eslabón esencial de la política del presidente Nayib Bukele.

En las últimas elecciones Flores fue candidato a la presidencia pero fue superado ampliamente por Bukele y se espera que si deciden participar se produzca un cambio de figura.

El dirigente de la principal organización de izquierda del país opina que “no importa si no ganamos ni un diputado ni un alcalde», pero apoyaría participar por todos los cargos electivos.

En la última apuesta en las urnas en 2024, el FMLN no obtuvo buenos resultados, lo que se tradujo en cero diputados a la Asamblea Legislativa, ninguna alcaldía y una escasa representación en el Parlamento Centroamericano.

Organizaciones de derecha como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el partido Vamos, aun no determinaron como correrán en los comicios de 2027, y lo que decida el FMLN, de cierta forma, marcará un rumbo en el país, estiman analistas.

Algunas fuentes estiman que el partido de centro derecha Vamos, presentará a la diputada Claudia Ortiz para retar al presidente Bukele y según ella misma dijo todas las opciones están sobre la mesa.

