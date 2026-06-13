Puerto Rico levanta la voz: Más de 200 personalidades firman declaración urgente por Cuba

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Más de 200 personalidades de Puerto Rico —académicos, periodistas, artistas, intelectuales y líderes políticos— firmaron un pronunciamiento público en rechazo a las amenazas de una posible agresión militar de Estados Unidos contra Cuba.

La iniciativa, publicada en “El Nuevo Día” y difundida por “Claridad”, busca alcanzar las “2.000 firmas” y se presenta como una *“Declaración urgente por Cuba”*, que también repudia las políticas de bloqueo económico contra la Isla.

El texto recuerda que el bloqueo estadounidense ha sido condenado de forma reiterada por la Asamblea General de Naciones Unidas y denuncia que las nuevas sanciones, el cerco energético y la persecución financiera agravan el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano.

La declaración subraya que “solidarizarse con Cuba hoy es hacerlo también con el respeto al derecho internacional”* y advierte que, ante una escalada militar, *“la humanidad tiene mucho que perder”.

La acción de los intelectuales y figuras públicas puertorriqueñas se suma a una ola de pronunciamientos internacionales que buscan visibilizar el impacto humanitario del bloqueo y frenar cualquier intento de agresión contra Cuba.

(Con infomración de Claridad)

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