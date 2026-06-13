Irán afirma que acuerdo con EE. UU. está próximo a concretarse

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Las declaraciones se producen después de que medios iraníes desmintieran informaciones sobre la supuesta firma del acuerdo el próximo domingo en Ginebra, Suiza

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reveló hoy que un acuerdo final con Estados Unidos está cerca de concretarse, aunque pidió prudencia ante las especulaciones sobre el contenido del documento.

En una publicación difundida en la red social X, el Jefe de la diplomacia iraní aseguró que el Memorando de Entendimiento de Islamabad «nunca ha estado tan cerca de su finalización como ahora» y exhortó a los medios de comunicación a evitar conjeturas hasta que concluyan las negociaciones.

Araqchi indicó que, en consonancia con la política de transparencia de Teherán, los detalles del eventual acuerdo serán divulgados oportunamente una vez completado el proceso.

Las declaraciones se producen después de que medios iraníes desmintieran informaciones sobre la supuesta firma del acuerdo el próximo domingo en Ginebra, Suiza, para poner fin a las hostilidades e iniciar una nueva etapa de negociaciones entre las partes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó la víspera que Washington decidió poner fin a la guerra con Irán tras el compromiso de Teherán de no desarrollar armas nucleares.

En un mensaje divulgado en la plataforma Truth Social, Trump aseguró que había cancelado operaciones militares previstas contra territorio iraní al considerar que las propuestas de acuerdo habían recibido el respaldo de las partes involucradas, incluido Israel, y adelantó que la fecha y el lugar de la firma oficial serían anunciados posteriormente.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, negó que exista un acuerdo definitivo y calificó de «mera especulación» las afirmaciones sobre una conclusión inmediata de las conversaciones.

Baghaei reconoció que gran parte del texto negociado ya está finalizado, aunque señaló que las diferencias pendientes obedecen a los continuos cambios en la postura estadounidense durante el proceso de diálogo.

Washington y Teherán mantienen negociaciones indirectas con la mediación de Pakistán desde el establecimiento del alto al fuego el pasado 8 de abril, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita poner fin al conflicto y sentar las bases para una solución política duradera.

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