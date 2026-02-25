Tiempo de lectura aprox: 39 segundos

Rusia refuerza sus vínculos con países del sur global, incluida América Latina, en un contexto de intentos constantes por parte de algunos países occidentales de aislar a la nación euroasiática de la economía mundial mediante sanciones y presiones, declaró el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

Se trata de una cooperación “en formatos multilaterales”, destacó el titular al comentar el apoyo que recibieron las empresas rusas en la reconfiguración de sus cadenas logísticas e integrando sus suministros en corredores de transporte global hacia destinos como América Latina, Asia y África.

“La reorientación de los flujos de exportación es una de las tareas prioritarias para estimular la economía nacional en la actualidad”, enfatizó el primer ministro.

El pasado 25 de diciembre, el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak señaló que alrededor del 60 % del comercio total de Rusia se realiza con países de la región de Asia y el Pacífico.