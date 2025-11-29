MiTransfer: Tu dinero donde quieras, cuando quieras

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 40 segundos

En el marco de la 41 Feria Internacional de La Habana (Fihav 2025), se presentó el relanzamiento del monedero virtual MiTransfer, parte de la plataforma Transfermóvil. El evento destacó las funcionalidades de esta herramienta, diseñada para brindar mayor libertad e inclusión financiera a todos los ciudadanos.

Bajo el eslogan “Tu dinero donde quieras, cuando quieras”, MiTransfer va más allá de una simple consigna. Durante la presentación, Héctor Luis Mora Hechavarría, director de Servicios Digitales de Etecsa, afirmó que “el monedero móvil resuelve los límites de la disponibilidad bancaria. Es una solución accesible 24 horas que permite realizar pagos, transferencias y recargas, incluso para los usuarios no bancarizados”.

Cifras que hablan por sí solas

Entre sus servicios más populares destacan las transferencias bancarias, seguidos por los servicios de ETECSA, el pago de servicios básicos, tributos y la opción de Caja Extra, una alternativa para la extracción de efectivo.

Desde su lanzamiento en 2023, MiTransfer ha mostrado un crecimiento constante, con dos momentos clave: la incorporación de “Mi Turno” para compras y canjes en CADECA, y la integración con la Tarjeta Clásica.

Según Mora Hechavarría, “nuestra filosofía se centra en desarrollar servicios exclusivos para el monedero, con el objetivo de agregar valor y expandir nuestra base de usuarios”.

Un ecosistema de servicios a tu alcance

La Clásica: Permite gestionar la tarjeta física desde el móvil, con opciones como pago por QR, consulta de saldo y transferencias.

Mi Boleto / Bus Tour: Facilita la reserva y adquisición de boletos para los buses panorámicos de La Habana, reservas para visitas al Capitolio y al complejo turístico Soroa.

Recarga Nauta Plus: Servicio exclusivo en USD que ofrece acceso a Internet por 15 o 30 días.

Bonos por Reciclaje: Incentiva el reciclaje mediante pagos directos al monedero, en CUP o USD.

OFA: Gestiona la reserva y pago anticipado de entradas a sitios patrimoniales.

Promoción especial de diciembre: Ahorra al pagar tu electricidad

Como beneficio de fin de año, Transfermóvil anuncia una promoción exclusiva para diciembre. Los usuarios que paguen su factura eléctrica a través de la plataforma obtendrán el descuento habitual del 3 %. Si el pago se realiza con el saldo de su monedero MiTransfer, recibirán un 1 % adicional, alcanzando un 4 % de descuento total. Si no eres usuario del Monedero registrate y recarga tu monedero para pagar el servicio eléctrico o cualquier otro servicio que prefieras.

Esta ventaja está al alcance de todos: incluso los usuarios bancarios pueden beneficiarse del 4 % de descuento utilizando el monedero durante este mes.

¿Cómo acceder al beneficio?

Activar MiTransfer y aprovechar la promoción es sencillo:

1. Registra tu monedero MiTransfer con tu número de carnet de identidad y una línea telefónica asociada.

2. Crea tu clave de cuatro dígitos.

3. Recarga tu monedero a través de CADECA, entre monederos, desde una cuenta bancaria o desde el exterior.

Con saldo disponible, solo debes pagar tu factura eléctrica como de costumbre y el descuento del 4 % se aplicará automáticamente.

Transfermóvil y MiTransfer reafirman su misión de simplificar las finanzas, mostrando que el futuro de los pagos en Cuba ya está aquí: es digital, práctico y accesible para todos.

Visitas: 1