Ministra de Justicia recibió a presidente de Fundación japonesa

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Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia de Cuba, recibió hoy en la sede del organismo al doctor Sunami Atsushi, presidente de la Fundación Sasagawa por la Paz, acompañado por el embajador de Japón en la Isla, Nakamura Kazuhito, y una delegación de ese país.

Según precisó el Ministerio de Justicia (Minjus) desde su perfil en la red social Facebook, durante el encuentro se resaltaron los vínculos de amistad que unen a ambas naciones y se reafirmó la voluntad común de continuar la cooperación en beneficio del desarrollo y el bienestar de sus pueblos.

Las partes destacaron la importancia de fortalecer proyectos conjuntos en áreas estratégicas como la salud, la agricultura y el medio ambiente, en correspondencia con los objetivos de desarrollo sostenible.

. Según fuentes oficiales, organizaciones solidarias japonesas han acompañado a Cuba en el enfrentamiento al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos lo cual ha consolidado una relación de más de seis décadas reconocida por ambos gobiernos.

El Minjus informó que la reunión contribuyó a ampliar los espacios de colaboración institucional y a consolidar la amistad entre Cuba y Japón como pilar de cooperación internacional.

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