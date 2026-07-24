Ciudad de Sancti Spíritus sin servicio eléctrico por tormenta local severa

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Fuertes lluvias, intensas precipitaciones y una notable actividad eléctrica trajeron consigo la interrupción en los 21 circuitos primarios de la urbe, al igual que en las redes de 33 kilovoltios

Una tormenta local severa que azotó la tarde-noche del jueves a la ciudad de Sancti Spíritus y provocó afectaciones significativas en el sistema eléctrico, lo que dejó sin servicio a la totalidad de los circuitos de la capital provincial.

Fuertes lluvias, intensas precipitaciones y una notable actividad eléctrica trajeron consigo la interrupción en los 21 circuitos primarios de la urbe, al igual que en las redes de 33 kilovoltios, según confirmó a la emisora Radio Sancti Spíritus Odeivy Valdés Alba, director técnico de la Empresa Eléctrica en el territorio.

El directivo explicó que la tormenta provocó daños en árboles y algunas estructuras y que en todos los circuitos se contabilizan cables en el piso, por lo que insistió en la importancia de que la población tome todas las medidas para evitar acercarse a ellos.

Valdés Alba acotó que el plan de recuperación prioriza los hospitales Provincial General Camilo Cienfuegos y Pediátrico José Martí Pérez, mayores instituciones asistenciales de esta región; en tanto, destacó que el personal técnico de la entidad ya revisa toda la red para ir restableciendo paulatinamente, de acuerdo al nivel de energía que se pueda servir.

Previo a la tormenta local severa ya se encontraban en fallo otros circuitos de la provincia, a los cuales también se les presta atención, pero la propia fuente aclaró que no se le dará servicio a ninguno hasta tener la certeza de que se eliminaron los riesgos para evitar accidentes fatales.

Vecinos de la zona norte de la ciudad espirituana relataron a la ACN la fuerza de los vientos y la intensidad de la lluvia; sonaba en las ventanas con furia, comentaron algunos mientras secaban sus balcones y acomodaban otra vez las plantas.

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