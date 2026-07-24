Denuncia Minrex desfachatez del Secretario de Estado de EE.UU.

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El diplomático señaló que el funcionario estadounidense “casi se felicita a sí mismo por impulsar medidas adicionales de coerción económica en el progresivo plan genocida contra el pueblo cubano

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció la actitud del Secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), a quien calificó de actuar con desfachatez al celebrar públicamente medidas de coerción económica contra la Isla.

“Como individuo y como político, hay que tener un espíritu muy torcido para celebrar públicamente cada vez que uno protagoniza acciones para provocar castigos colectivos”, escribió Fernández de Cossío en su mensaje en la red social Facebook, en referencia a las ilegales medidas, contrarias al Derecho Internacional, que viene aplicando EE.UU. en su obcecada política sobre Cuba.

El diplomático señaló que el funcionario estadounidense “casi se felicita a sí mismo por impulsar medidas adicionales de coerción económica en el progresivo plan genocida contra el pueblo cubano. Acelerar una crisis humanitaria es la meta señalada”.

Añadió que el Secretario de Estado “alardea de tomar una acción contra Cuba que él conoce puede provocar, además, la privación de servicios de salud a cientos de miles de personas de varios países, cuyas vidas sufrirán por motivos vengativos de este político y de la élite anticubana que financió su carrera política y lo ubicó en su puesto actual”.

Las declaraciones forman parte de la postura oficial de Cuba frente al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, que afectan directamente las condiciones de vida de la población y limitan el acceso a bienes esenciales.

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