Se necesitan más medidas conjuntas para promover el desarrollo de las mujeres en todo el mundo

La Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, celebrada recientemente en Beijing, ha brindado a la comunidad internacional una valiosa oportunidad para adoptar medidas más concretas que impulsen el desarrollo de la mujer.

Como ha subrayado el presidente chino, Xi Jinping, “las mujeres desempeñan un papel importante en crear, promover y llevar adelante la civilización humana”. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad compartida de promover la causa de las mujeres.

Si echamos la vista atrás, vemos que el mundo ha recorrido un camino extraordinario para lograr la igualdad de género, fortaleciendo la humanidad a lo largo del trayecto.

Treinta años después de la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en la capital china en 1995, en la que se adoptó la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la igualdad entre hombres y mujeres se ha convertido en un consenso universal dentro de la comunidad internacional.

Más de 190 países han promulgado cerca de 1.600 leyes sobre los derechos e intereses de la mujer, y un número cada vez mayor de países ha elaborado planes de acción nacionales para mejorar el bienestar de la mujer. Se han logrado avances en el empoderamiento de la mujer. A los ojos de Gertrude Mongella, secretaria general de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, “Beijing nos dio el plan maestro”.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Las estadísticas muestran que, a nivel mundial, más de 600 millones de mujeres y niñas siguen sumidas en guerras y conflictos, y alrededor del 10 por ciento de las mujeres y niñas se encuentran atrapadas en la pobreza extrema.

Al mismo tiempo, persisten problemas profundamente arraigados como la violencia y la discriminación, la brecha digital de género se está ampliando y el logro de la igualdad de género sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar.

Para China, el avance de la mujer siempre ha sido una parte integral de los esfuerzos de modernización del país. Desde llevar una prosperidad moderada a 690 millones de mujeres hasta reducir la tasa de mortalidad materna en casi un 80 por ciento desde 1995, China ha logrado avances notables en la mejora del bienestar de las mujeres.

Además, China ha promovido activamente oportunidades y apoyo para mejorar los derechos y el bienestar de las mujeres a nivel mundial. En la Conferencia que acaba de concluir, China anunció varias iniciativas nuevas, entre ellas la puesta en marcha de un Centro Global para la Construcción de Capacidades de la Mujer.

Hoy en día, la comunidad internacional debe continuar con el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, fomentar un futuro compartido para la humanidad y trabajar conjuntamente para construir un futuro mejor para todos.

