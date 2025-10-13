Xi presenta propuestas para promover desarrollo integral de las mujeres

Compartir en

El presidente chino, Xi Jinping, presentó hoy lunes cuatro propuestas para acelerar el proceso de desarrollo integral de las mujeres.

Al dirigirse a la ceremonia inaugural de la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer celebrada en Beijing, Xi afirmó que las propuestas se han planteado para construir un consenso más amplio, abrir caminos más anchos y tomar acciones más prácticas para esta causa, ya que el desarrollo integral de las mujeres todavía se enfrenta a desafíos complejos.

El presidente chino propuso aunar esfuerzos para fomentar un entorno propicio para el crecimiento y desarrollo de la mujer.

“Su desarrollo integral se consigue bajo la premisa de paz y tranquilidad”, afirmó Xi.

Del mismo modo, el mandatario puso énfasis en la necesidad de fortalecer la protección de las mujeres y las niñas en regiones golpeadas por guerras, conflictos, pobreza o desastres naturales, y de apoyar el papel vital de la mujer en la prevención de conflictos y la reconstrucción de sus hogares.

Es crucial mejorar mecanismos contra la violencia y combatir resueltamente todas las formas de violencia contra la mujer, añadió Xi.

El presidente chino propuso impulsar con fuerza el desarrollo de alta calidad de la causa de las mujeres.

Xi instó a que se realicen esfuerzos para abordar el desequilibrio y la insuficiencia en cuanto al desarrollo de las mujeres en todo el mundo y hacer que todas las mujeres compartan los frutos de la globalización económica.

Es importante empoderar el desarrollo de alta calidad de la causa de las mujeres mediante la ciencia, la tecnología y la innovación, y apoyarlas para que desempeñen un papel aún más importante en el desarrollo ecológico.

Xi también propuso desarrollar marcos de gobernanza para proteger los derechos e intereses de las mujeres.

Además, instó a mejorar las instituciones y las leyes, introducir medidas de política más tangibles y accesibles, y canalizar más recursos sanitarios y educativos de calidad para todas las mujeres.

Es menester promover un entorno social inclusivo y armonioso que libere a las mujeres de discriminación y prejuicios, ensanchar los canales para que las mujeres participen en y deliberen sobre asuntos políticos, y apoyar su amplia participación en la gobernanza del Estado y de la sociedad, señaló el mandatario.

Asimismo, Xi subrayó la necesidad de fomentar un entorno que respete a las mujeres y de convertir la igualdad de género en un código de conducta aceptado por todos los miembros de la sociedad.

El presidente también propuso escribir un nuevo capítulo en la promoción de la cooperación mundial sobre la mujer.

A su vez, pidió apoyo para que las mujeres desempeñen un papel fundamental en la gobernanza global y compartan sus beneficios.

Xi también expresó su apoyo al papel central de la ONU, instándola a prestar más atención a las necesidades de las mujeres en los países en desarrollo y a crear plataformas extensivas para las mujeres en todos los países.

