Retomarán viajes del tren de Nuevitas tras accidente

El sector de ferrocarriles en Camagüey retomará hoy las operaciones del tren de viajeros con destino a la norteña ciudad de Nuevitas, luego de acometer las acciones de recuperación tras el accidente del jueves último en el crucero del kilómetro 31.300, en el municipio de Minas.

Ese tramo, del ramal que conduce a la citada localidad industrial, posee las condiciones adecuadas para el tráfico, pues el incidente causó solo leves afectaciones a la vía, ya resueltas, y se retiraron la locomotora afectada, otros componentes del tren y la pipa del camión de combustible, de cuyo contenido fue evacuada la mayor parte en ferrocisternas.

Así lo aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Adalberto Giral Rodríguez, director general de la Empresa de Ferrocarriles Centro-Este, con sede en la ciudad de Camagüey, y confirmó que está garantizada otra locomotora para el viajero, el cual reanudará su itinerario a las 4:20 p. m. de hoy desde la capital agramontina, pues los coches debieron moverse hacia esta urbe.

El tren con destino a Nuevitas, que significa una posibilidad de transportación al recorrer varias comunidades del municipio de origen, así como de Minas y Camagüey, comienza sus operaciones normalmente desde la norteña demarcación a las 5:00 a. m., todos los días de la semana, excepto miércoles y sábado, y regresa en el mencionado horario de la tarde desde la ciudad cabecera provincial.

Giral Rodríguez puntualizó que la máquina que conducía el medio de transporte en el momento del suceso se encuentra en el Taller 60 Aniversario, de esta ciudad, donde realizan su recuperación, principalmente el cambio de los componentes de la cabina, la que más daños sufrió.

El saldo del accidente en el crucero situado en el kilómetro 31.300, en la carretera hacia Nuevitas, en Minas, fue de tres personas lesionadas, el auxiliar de maquinista del tren, el chofer del camión de Cupet y su acompañante, quienes fueron atendidos de inmediato en el Hospital Provincial Manuel Ascunce, de Camagüey, y ya recibieron el alta médica.

Según explicaron las autoridades, la causa de la colisión fue la violación de la señal de Pare por parte del chofer del camión cisterna en el crucero existente en el referido lugar.

