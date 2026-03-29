Manifestación contra las guerras inundó las calles de Roma

En Italia se sumaron más de 700 organizaciones a esta masiva movilización que durante la tarde y noche del sábado último congregó en esta capital a unos 300 mil manifestantes, según cálculos de sus organizadores, quienes portaron consignas contra Trump, a favor de la paz mundial y de apoyo a Cuba, Venezuela, Palestina, Líbano e Irán.

La marcha, integrada por un número mucho mayor de manifestantes que los 15 mil originalmente previstos, partió a las 14:00, hora local, desde la Plaza de la República, y recorrió la avenida Luigi Einaudi, la Piazza dei Cinquecento, la avenida Cavour, la Plaza del Esquilino, la avenida Liberiana, la Plaza de Santa María la Mayor y Vía Merulana.

Aunque se previó inicialmente que culminara en la Plaza de San Giovanni, se extendió por la avenida Carlo Felice, la Plaza de Porta Maggiore, la Vía dello Scalo San Lorenzo, Tangencial Este y Vía Tiburtina para culminar en la Plaza del Verano, donde concluyó a las 22:00, hora local.

“Los manifestantes exhibieron, entre otras muchas, la pancarta “Por un mundo libre de guerras”, y atravesaron varias calles del centro hasta llegar al destino final, portando también un misil de madera con flores”, describe un reporte publicado en el sitio digital del diario Corriere della Sera.

Miles de personas procedentes de toda Italia tomaron las avenidas romanas detrás de un camión que sirvió de escenario para los discursos durante esta marcha, que se sumó a más de tres mil realizadas esa jornada en todo el mundo, convocada por el movimiento “No Kings” indica una nota divulgada en el sitio digital del canal televisivo RAI News.

“Queremos otra Italia, porque otra Italia es posible, como es posible otro mundo, sin los señores de las armas y sin los señores de la guerra”, expresaron los oradores, mientras entre los carteles se encontraban cartas de póquer con la figura de un rey encapuchado acompañada de la inscripción “Trump verdugo”.

Ese medio resalta la presencia en esta manifestación en Roma de la eurodiputada Ilaria Salis, quien regresó recientemente de Cuba tras integrar el Convoy Europeo solidario con esa nación, así como del líder de la Confederación General de Trabajadores de Italia, Maurizio Landini.

También destaca la participación de los dirigentes de los partidos Izquierda Italiana y Europa Verde, Nicola Fratoianni y Ángelo Bonelli, respectivamente.

“Es una manifestación extraordinaria que dice no a la guerra, no a los monarcas de la guerra, a Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que están transformando el mundo en una economía de guerra”, que “condena a Italia a un rearme inaceptable”, mientras “la salud pública está de rodillas y la pobreza aumenta”, señaló Bonelli.

“Esta es una marcha, ante todo, contra la lógica y la cultura de la guerra, en demanda de la paz, de volver a poner las necesidades de las personas en el centro y de detener esta peligrosa cultura autoritaria que está surgiendo”, declaró por su parte Landini.