Continúa rechazo en Panamá a presencia de buques de guerra EEUU

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) denunció en un comunicado que en momento de tensa conflagración en el Medio Oriente, la administración de José Raúl Mulino ofrece «de manera servil al istmo como plataforma de ejercicios militares y pone en peligro la seguridad de todos los panameños».

Además catalogan como “vendepatrias” al alcalde de la ciudad Mayer Mizrachi, y a los diputados José Barboni (Movimiento Otro Camino) y Roberto Zúñiga (Vamos), quienes la víspera visitaron en alta mar el portaviones USS Nimitz y se hicieron fotos con sus tripulantes.

De otra parte rechazaron el más reciente anuncio de la embajada de Estados Unidos en Panamá del arribo en Semana Santa de un portaviones más pequeño y la invitación a los jóvenes a realizar recorridos por la embarcación. Para el colectivo, la firma en abril de 2025 de un memorando de entendimiento con Estados Unidos avala la presencia creciente de tropas y el establecimiento de bases militares, en detrimento de la soberanía.

Según informes del Ministerio de Seguridad y la propia embajada estadounidense, los buques permanecerán aguas panameñas hasta el próximo 2 de abril, como parte de la undécima edición de los ejercicios de cooperación marítima internacional “Southern Seas”(Mares del Sur) 2026.

De acuerdo con las fuentes, el USS Nimitz , uno de los buques más grandes del mundo, es la primera vez en más de 50 años que visita aguas panameñas, lo cual es muestra la solidez de la relación bilateral.

El USS Gridley, un destructor equipado con sistemas avanzados de radar y defensa, atracará en el puerto de Amador, en las riberas del Canal de Panamá.

La presencia de estas embarcaciones brindará a los tripulantes la oportunidad de descanso y recuperación durante las operaciones realizadas como parte del ejercicio, agregaron.

Se espera que hasta tres mil 500 marines por día desembarcarán en Panamá, para hacer turismo.

Algunos de los tripulantes participarán de manera oficial en actividades de enlace comunitario, incluyendo eventos deportivos con grupos de jóvenes.

“Mares del Sur 2026” incluye sesiones de intercambio de conocimiento entre especialistas y brinda la oportunidad a invitados de países socios para observar de primera mano las operaciones de un portaaviones.

Reportes de prensa indican que el Comando Sur explicó que el Nimitz y el destructor Gridley realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas del continente sudamericano.