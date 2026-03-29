Felicita presidente de Rusia a homólogo del Congo por reelección

De acuerdo con el mensaje, el mandatario ruso extendió sus congratulaciones y dijo creer firmemente que el nuevo mandato fortalecerá los lazos de amistad entre las dos naciones y revitalizará la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa.

Ambos países mantienen vínculos en sectores como el económico, energético y de seguridad, y sostienen relaciones históricamente cordiales.

El Tribunal Constitucional del Congo ratificó este sábado la reelección de Denis Sassou-N’Guesso como presidente de la República y desestimó la apelación de anulación formulada por uno de los candidatos.

Con dos millones 509 mil 456 votos, que representan el 94,90 por ciento de los votos válidos, el presidente congoleño resultó vencedor en las elecciones del 15 de marzo, frente a otros seis contendientes, y aseguró su quinto periodo de mandato de manera consecutiva.

El Tribunal Constitucional consideró que no existen pruebas directas y concluyentes sobre las presuntas irregularidades en el sufragio denunciadas por el candidato y líder de Les Souverainistes, Uphrem Dave Mafoula, y ratificó a Sassou-N’Guesso como triunfador en los comicios.

En las elecciones se registraron tres millones 155 mil 751 congoleños, de los cuales ejercieron su derecho dos millones 681 mil 921, para una participación de 84,99 por ciento.

En total 37 mil 578 votos fueron nulos y el candidato que más aprobación recibió, luego del reelecto presidente, fue Mabio Mavoungou Zinga, quien se presentó por primera vez a las elecciones a sus 70 años, al frente de una alianza de varios partidos políticos y alcanzó 1,40 por ciento de los votos válidos.

Uphrem Dave Mafoula sólo obtuvo 27 mil 254 votos.