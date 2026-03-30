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Foto: Mireya Ojeda Cabrera
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Sector de Comunales en Cienfuegos mantiene servicios en medio del déficit de combustible

Mireya Ojeda Cabrera 0 comentarios , , ,
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El Sector de Servicios Comunales en la provincia cubana de Cienfuegos mantiene las actividades fundamentales relacionadas con la higiene, poda de árboles, barrido de calles, limpieza y guataquea en aquellos lugares donde tienen trabajadores.

Todo ello en medio de difíciles condiciones, por la falta de combustible, que impacta debido a la imposición y el recrudecimiento de las nuevas medidas de presión contra Cuba impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Oileder Tardío Rodríguez, Director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales apunta que la recogida de los desechos sólidos continúa utilizando medios alternativos en los municipios.

Oileder Tardío Rodríguez, Director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales. / Foto: Mireya Ojeda Cabrera
Oileder Tardío Rodríguez, Director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales. / Foto: Mireya Ojeda Cabrera

En la Perla del Sur lo hacen diario en determinados Consejos Populares, como Punta gorda, Centro Histórico, La Gloria, Juanita-1 y en otras rutas principales de la ciudad, mientras en los restantes repartos, cada tres días.

Foto: Mireya Ojeda Cabrera
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Precisa que NO acometen saneamiento mecanizado.

“Aprovechamos la oportunidad, enfatiza, para llamar a la población a que evite verter en la vía pública, escombros, restos de podas, y limpieza de jardines y de patios”.

Mantienen los servicios necrológicos en toda su vitalidad gracias a los vehículos propios de apoyo.

Asimismo, continúan los crematorios de restos óseos, cuando tienen electricidad en el Crematorio. NO los realizan fuera de la provincia, ni tampoco los traslados de fallecidos hacia otros territorios, y con la garantía del enterramiento en nuestros cementerios.

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Mireya Ojeda Cabrera

Periodista de Radio Rebelde. Fue miembro fundador del staff del diario 5 de Septiembre en 1980.

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