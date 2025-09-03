Mandatario cubano visita el Museo de Partido Comunista de China

La entidad es un espacio dedicado a preservar y difundir la historia de la organización que ha conducido a China por la senda del socialismo con características propias. Contiene más de 2600 imágenes y 3500 objetos y piezas, que evidencian el desarrollo de la nación asiática.

En él «se narra la fundación del Partido, la creación de la República Popular China, la reforma, la apertura y desarrollo del socialismo, la construcción de una sociedad próspera y el camino hacia la modernización. Conviven en él recursos digitales y obras de alto valor histórico», expresó la Presidencia de Cuba en la red social X.

«La fuerza movilizadora de este partido, que hoy agrupa a más de 100 millones de militantes, se escenifica allí de forma contundente, y constituye un referente para Cuba», escribió el presidente al concluir su recorrido.

«Solo desde ideas socialistas de desarrollo con justicia social pueden explicarse los logros de China y su política de comunidad de futuro compartido, que extiende el beneficio de su progreso a naciones de menor desarrollo», agregó.