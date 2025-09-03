miércoles, septiembre 3, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Mandatario cubano visita el Museo de Partido Comunista de China

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 37 segundos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó hoy el Museo del Partido Comunista de China, fundado en 2021.

La entidad es un espacio dedicado a preservar y difundir la historia de la organización que ha conducido a China por la senda del socialismo con características propias. Contiene más de 2600 imágenes y 3500 objetos y piezas, que evidencian el desarrollo de la nación asiática.

En él «se narra la fundación del Partido, la creación de la República Popular China, la reforma, la apertura y desarrollo del socialismo, la construcción de una sociedad próspera y el camino hacia la modernización. Conviven en él recursos digitales y obras de alto valor histórico», expresó la Presidencia de Cuba en la red social X.

«La fuerza movilizadora de este partido, que hoy agrupa a más de 100 millones de militantes, se escenifica allí de forma contundente, y constituye un referente para Cuba», escribió el presidente al concluir su recorrido.

«Solo desde ideas socialistas de desarrollo con justicia social pueden explicarse los logros de China y su política de comunidad de futuro compartido, que extiende el beneficio de su progreso a naciones de menor desarrollo», agregó.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *