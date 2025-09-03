miércoles, septiembre 3, 2025
Cuba felicita al pueblo chino en el aniversario de su independencia

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al pueblo y gobierno chinos en ocasión del aniversario 80 de su victoria contra la agresión japonesa en la guerra antifascista mundial.

El jefe de Estado, que participó en el acto central y desfile militar a propósito de la celebración, acotó en la red social X que esta conmemoración «evidenció la defensa de la paz, la equidad y la justicia internacionales para las presentes y futuras generaciones».

«Entre historia milenaria y presente, que inspira a millones, China lidera hoy la batalla por el rescate del multilateralismo y la gobernanza global», agregó.

Por su parte el primer ministro cubano, Manuel Marrero, se hizo partícipe de las felicitaciones y afirmó que la presencia de Cuba en la celebración reafirma los lazos históricos que unen a ambas naciones.

