Con Filo: Torres Cuevas o de cómo un historiador entró en la Historia (+Video)

“El estudio de la Historia me enseñó, ante todo, a conocer mejor quién soy (…) Me hizo más culto, me abrió horizontes (…) Muchas veces en el arte de enseñar y de enseñar Historia al hablar con los estudiantes uno recibe, a veces con una mirada, otras con una frase, la sensación de que ha ayudado a que otros encuentren un buen camino. (…) En resumen, me hizo mejor ser humano”.