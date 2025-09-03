miércoles, septiembre 3, 2025
Con Filo: Torres Cuevas o de cómo un historiador entró en la Historia (+Video)

“El estudio de la Historia me enseñó, ante todo, a conocer mejor quién soy (…) Me hizo más culto, me abrió horizontes (…) Muchas veces en el arte de enseñar y de enseñar Historia al hablar con los estudiantes uno recibe, a veces con una mirada, otras con una frase, la sensación de que ha ayudado a que otros encuentren un buen camino. (…) En resumen, me hizo mejor ser humano”.

Así dijo Torres Cuevas en una entrevista que le realizara Elizabeth Díaz, y a él estuvo dedicado el programa de este martes.

En video, el programa

