Buque destructor de EE.UU. en visita “de cortesía” a Panamá en medio de despliegue naval en el Caribe
Panamá recibió este lunes al destructor lanzamisiles USS Sampson como parte de una visita “de cortesía”, anunciada por la Autoridad del Canal, justo cuando EE.UU. intensifica su despliegue naval frente a Venezuela, repudiado enérgicamente por Caracas.
El USS Sampson (DDG‑102), un destructor lanzamisiles de la Armada de EE.UU., se encuentra en Panamá, según confirmó la Autoridad del Canal del país centroamericano, reportó este martes la agencia EFE.
Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal, subrayó que estas visitas no son nuevas ni exclusivas de EE.UU.: “Esto se ha dado toda la vida, no es nada nuevo ni diferente. No es nada más de la Armada de EE.UU., tenemos buques de otras armadas también que han venido a Panamá (…) Es una visita de cortesía como se tiene en otras ocasiones”, dijo a la prensa.
El destructor se encuentra atracado en la Terminal de Cruceros Amador, frente a la entrada por el Pacífico al canal de Panamá. Posee el número de identificación marítimo 369867000, y de acuerdo con rastros marítimos, navega con rumbo aún no precisado.
