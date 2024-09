“Malditos héroes por todas partes” (Maclean y Casey, tino y tono)

Compartir en

Asaltar la caja fuerte del alcalde justo el día de las elecciones; y usar para ello a un ex marine desmemoriado y a un ex convicto alcohólico, parece un punto de partida suficientemente gracioso para desarrollar la reciente comedia de atracos The Instigators.

Matt Damon y uno de los Affleck (Casey), se reúnen una vez más en los protagónicos (es imposible olvidar sus simpáticas actuaciones en GoodWillHunting, cinta por la que Damon y Ben obtuvieron un Oscar al mejor guión original), y echan mano a sus talentos gestuales y expresiones impasibles para poner rostros a dos personajes que se meten en situaciones cada vez más complicadas.

El humor sostenido en los diálogos y los conflictos -a veces contribuye la fotografía-, es principalmente irónico, y no hace excesivas concesiones a la caricatura o la hipérbole que comúnmente caracterizan el tratamiento de este subgénero.

Así, la película parodia de forma lúdica varios tópicos y roles de la blackcomedy: la corrupción política, el atraco planeado, el cleaner perseverante e íntegro, la terapeuta que no desiste en salvar a su paciente, la motivación de los delincuentes y el objeto perdido, las redadas…

Si eres adverso a las persecuciones de autos, no te preocupes. El filme ofrece una persecución realmente divertida, sin perder el tono comedido, en el límite justo entre lo real y lo absurdo.

Puede ser que algo le reproche a Maclean y Casey (los guionistas). Para mi gusto, dejan a algunos personajes secundarios “colgados”, sin un cierre dramático bien conseguido.

No obstante, el final de la historia está logrado; y la sapiencia narrativa con que entran y salen los personajes de momentos peligrosos y callejones sin salidas, distribuyendo varias sorpresas dramáticas con buen tino y tono, mantienen al espectador entre el suspenso y la sonrisa.

Nada, una de esas comedias criminales para disfrutar, en la cual la policía siempre llega a tiempo, para asombro de los delincuentes.

