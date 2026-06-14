Maceo y Che: dos titanes hermanados un 14 de junio

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El 14 de junio es una fecha grabada en la memoria de Cuba, porque en ese día la historia decidió unir los natalicios de dos de sus hijos más extraordinarios, Antonio Maceo Grajales y Ernesto “Che” Guevara de la Serna.

En 1845 vio la luz en Santiago de Cuba Maceo, el “Titán de Bronce”, que acumuló 26 heridas de guerra y se negó a aceptar una paz sin independencia ni abolición de la esclavitud. 83 años después, en 1928, llegaba al mundo en Rosario, Argentina, “Che”, el guerrillero que convirtió el internacionalismo en una razón de vida. Aunque los separan coordenadas geográficas y épocas distintas, los une una coherencia inquebrantable y una grandeza que no admite dobleces. Maceo protagonizó la Protesta de Baraguá, un acto de dignidad fundacional donde prefirió seguir luchando solo antes que firmar la rendición; el Che, décadas después, llevó esa misma rebeldía a las montañas de Bolivia y al corazón de África, demostrando que la patria de los revolucionarios es el mundo entero.

La grandeza militar de ambos hombres se expresa en una coincidencia que el propio Fidel Castro supo resumir con certeza absoluta: “ambos fueron invasores de Oriente a Occidente”. Maceo, al mando de la Columna Invasora durante la Guerra Necesaria, cruzó la isla de punta a punta para llevar la guerra independentista hasta las provincias más occidentales, una hazaña logística que parecía imposible. Casi un siglo después, el Che repitió la proeza, junto a Camilo Cienfuegos, partió desde la Sierra Maestra y en una campaña relámpago que culminó en la batalla de Santa Clara derrumbó la dictadura de Batista. Esta repetición estratégica no es casualidad, sino el eco de una misma concepción de la lucha: la libertad se defiende yendo al encuentro del enemigo y recorriendo cada palmo de la patria como un solo frente de batalla. A ese coraje militar se suma la entereza moral; Maceo no transigió con el Pacto del Zanjón, el Che no transigió con la burocracia ni con los privilegios, y ambos ofrendaron sus vidas por la lealtad a sus principios.

Ni la muerte pudo con la entereza de estos dos seres humanos. A Maceo lo recuerda Cuba como un paradigma de intransigencia revolucionaria, un líder que jamás dobló la rodilla ante el enemigo. Al Che lo venera el mundo como un símbolo global de rebeldía y sacrificio, cuya imagen sigue flameando en las conciencias de quienes sueñan con un orden más justo. Cada 14 de junio, la isla y el mundo encuentran inspiración en dos titanes que, desde las contradicciones de sus épocas, construyeron un mismo sendero hacia la justicia plena. Porque la verdadera grandeza se mide en la fidelidad inquebrantable a los principios, y en eso Maceo y el Che siguen siendo, hoy más que nunca, dos hombres inolvidables.

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