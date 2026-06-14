Iniciará el martes 16 pago a jubilados en Bandec Cienfuegos

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El próximo pago a jubilados y pensionados inicia este martes 16 de junio en las sucursales del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), el acercamiento en la comunidad a través del servicio de caja extra es una estrategia a expandir en Cienfuegos.

Del 16 al 22 de junio, en las sucursales de Bandec en la provincia se habilita un nuevo periodo de atención priorizada para los beneficiarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cobrar en efectivo la mensualidad y efectuar otros tramites bancarios.

Como es habitual se reorganiza la atención de clientes, durante la jornada de la mañana se atienden a jubilados y pensionados, a través de la línea de caja, banca personal, entrega de tarjetas y pines; pasado el horario priorizado se procede a la atención de actores económicos que acuden a depositar efectivo, así como a la población en general.

Los pensionados que cobran mediante tarjeta magnética pueden extraer en efectivo el importe total pagado por el MTSS o parte de este; si es usuario de Transfermóvil u otro canal de pago electrónico, tiene la facilidad de liquidar las facturas de electricidad y telefónica, recargar servicios de ETECSA y realizar diferentes pagos desde el dispositivo celular, computadora y telefonía fija.

PAGO DE JUBIALCIÓN POR ACTORES ECONÓMICOS

Acercar el pago a jubilados y pensionados que cobran por tarjeta magnética en las comunidades de Cienfuegos es una estrategia iniciada el pasado mes de abril a través de los actores económicos que tiene contratado el servicio de caja extra en el banco; representantes de la Empresa Esazúcar implementan este beneficio a la población cercana a las unidades a agroindustriales.

En todos los municipios de la provincia de Cienfuegos se cuenta con establecimientos que operan como corresponsales no bancarios, en su funcionalidad y a partir de los ingresos en efectivo ofrecen el servicio de caja extra a personas naturales usuarios de Transfermóvil o Enzona; la estrategia de Gobierno junto al MTSS en la Cienfuegos se proyecta en el incremento de comercios estatales y privados para apoyar el pago en efectivo de pensiones.

Personas jurídicas, micro, medianas y pequeñas empresas (Mipyme), trabajadores por cuenta propia (TCP) y actores económicos en general pueden participar de este beneficio a jubilados; para contratar el servicio de caja extra el representante de la entidad puede dirigirse a la sucursal donde opera las cuentas empresariales.

La organización del servicio para dar prioridad a jubilados y pensionados por actores económicos durante el periodo de pago no garantiza la atención total de beneficiarios, pero facilita que los titulares que cuenten con dispositivos celulares puedan cobrar la mensualidad de pensión, sin tener que dirigirse hasta el banco.

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