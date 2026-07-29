Lula supera a Flávio Bolsonaro por siete puntos en el balotaje y lidera la primera vuelta con 44,9 %, según encuestas

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene una ventaja de siete puntos porcentuales sobre su principal rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Según los sondeos más recientes, en un hipotético balotaje Lula alcanzaría el 49,2 % de los sufragios, frente al 42,9 % del candidato opositor. Esta diferencia se mantiene prácticamente estable respecto a junio, cuando la ventaja era del 48,8 % contra el 42,9 %.

La primera vuelta

En el escenario de primera vuelta, el actual mandatario lidera con el 44,9 % de la intención de voto, seguido por Bolsonaro con el 35,8 %. Muy rezagados aparecen Renan Santos (7,8 %), Ronaldo Caiado (3,1 %) y Romeu Zema (2,8 %).

Los comicios presidenciales están convocados para el 4 de octubre, y si ningún aspirante supera la mitad de los votos válidos, el balotaje se disputará el 25 de octubre.

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