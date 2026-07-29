Nuevos licenciados en Ciencias Sociales gradúa Facultad del Partido en Cienfuegos (+Fotos)

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La Facultad Alejandro Nápoles León, perteneciente a la Universidad del Partido Comunista de Cuba Ñico López, celebró la graduación del curso académico 2025-2026, en la que trece nuevos licenciados en Ciencias Sociales recibieron sus títulos.

El teatro de la sede del Comité Provincial del Partido acogió la ceremonia, donde los egresados compartieron con familiares y profesores. El acto contó con la presencia de Serguey Martín Guerra, miembro del Buró Provincial del Partido, y la decana de la Facultad, Doctora en Ciencias Adela Ruiz Villazón.

En sus palabras, la decana felicitó a los graduados y los exhortó a continuar superándose. Asimismo, reconoció la valentía de haber llegado a la meta en medio de la difícil situación que atraviesa el país, lo que calificó como digno de admirar.

La estudiante Katia Pérez Valladares resultó la graduada más integral de esta promoción.

Durante la ceremonia, los nuevos profesionales expresaron su gratitud hacia profesores y familias, y destacaron que esta larga carrera permitió formar “hombres y mujeres de bien”.

Con esta graduación, la Facultad Alejandro Nápoles León acumula más de cincuenta graduados en cinco generaciones de licenciados en Ciencias Sociales, consolidando su contribución a la formación de profesionales en la provincia de Cienfuegos.

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