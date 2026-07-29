Veteranos estadounidenses: «¡Pongan fin a la guerra contra Cuba: levanten el bloqueo, no invadan!»

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El grupo «Veterans for Peace» de Estados Unidos condenó este martes el reciente informe del Secretario de Estado Marco Rubio, en el que acusa a Cuba de interferir en los asuntos internos del país norteamericano.

A través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, el colectivo señaló que en el infame documento se acusa, además, sin fundamentos a los activistas en esa nación por la paz y la solidaridad de ser agentes de un país extranjero: Cuba.

La misiva recuerda que contrario a las afirmaciones de Rubio está realidad se vive a la inversa, es Washington quien ha librado una guerra económica contra la isla por más de seis décadas mediante un bloqueo que impide relaciones el normal desenvolvimiento de relaciones comerciales bilaterales y hacia terceros países, algo que obstaculiza el desarrollo económico de la mayor de las Antillas y le niega el acceso a medicamentos y otros productos esenciales.

En un recuento del histórico diferendo, apunta que fue la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la que organizó la fallida invasión, derrotada en Playa Girón en 1961, la que preparó el escenario para la crisis de octubre de 1962, la que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear, entre otras acciones dirigidas a la subversión y desestabilización.

Ahonda el documento que es Estados Unidos quien actualmente impone un mortífero bloqueo petrolero a Cuba, y son los representantes de la actual administración norteamericana quienes amenazan abierta y constantemente con una invasión militar estadounidense a la isla.

«¿Qué le ha hecho Cuba a Estados Unidos? Cuba está siendo castigada por declarar su independencia del imperialismo estadounidense y por intentar desarrollar un modelo económico socialista que no se basa en la explotación ni en el afán de lucro», valoraron.

Expresan de igual manera el rechazo al retorno de la administración Trump al «anticomunismo» como medio para socavar la credibilidad de sus oponentes políticos, ya sean del Partido Demócrata o de organizaciones genuinamente de izquierda.

«Si esto es un intento de intimidar a quienes se organizan por un mundo justo y pacífico, no funcionará. No nos dejaremos intimidar» afirman, a la vez que denuncian las problemáticas hacia lo interno de la nación como las redadas racistas contra migrantes, los ataques y ejecuciones extrajudiciales y otras acciones que vulneran el Derecho Internacional, la coexistencia pacífica entre los Estados y la soberanía de los pueblos.

«Nos solidarizamos con Cuba y con todos aquellos que luchan por los derechos humanos y la democracia en Estados Unidos(…) ¡Pongan fin a la guerra de 64 años de EE. UU. contra Cuba: levanten el bloqueo, no invadan!», concluye la nota.

(Tomado de ACN)

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