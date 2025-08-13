“Lo que pasa en Gaza es terrible”: Sheinbaum se pronuncia sobre los periodistas asesinados

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 36 segundos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado este miércoles sobre el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza a manos del Ejército de Israel.

En su comparecencia matutina diaria la mandataria fue preguntada por su postura sobre la muerte de colaboradores de la agencia Al Jazeera.

“Terrible, lo que pasa en Gaza es terrible, muy triste y particularmente lo que ocurrió con los periodistas. No solo han sido dos, fueron más, por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos Estados”, respondió.

Sheinbaum se refirió así a la muerte de un periodista palestino de Al Jazeera y cuatro de sus colegas el pasado domingo en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) , cuando se encontraban cobijados en una carpa para periodistas frente a la entrada principal del hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza.

Desde que comenzaron los ataques israelíes se denuncia que al menos 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados a manos de las FDI en el enclave palestino.

Visitas: 1