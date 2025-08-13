Orbán: “Rusia ha ganado la guerra”

Compartir en

Rusia ya “ha ganado” el conflicto ucraniano y ahora es el turno de Occidente para reconocerlo, declaró este martes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una entrevista en el canal de YouTube ‘Patriota’.

Según afirmó el mandatario, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, “perdió la guerra. Estamos hablando como si se tratara de una situación de guerra abierta, pero no es así. Los ucranianos han perdido la guerra. Rusia ha ganado esta guerra. La única pregunta es cuándo y en qué circunstancias Occidente, que está respaldando a los ucranianos, admitirá que esto ha sucedido y qué seguirá después de esto”.

Asimismo, Orbán se volvió a referir a su negativa a firmar la declaración conjunta de los líderes de la Unión Europea a favor de Ucrania, de cara a la reunión del próximo 15 de agosto en Alaska entre los presidente de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump.

El primer ministro explicó que, además de ir en contra de la voluntad del pueblo húngaro al pedir la adhesión de Ucrania a la UE, la proclamación solo hace que el bloque parezca “débil”, “ridículo y patético”, ya que fue dejado por fuera de la cumbre.

En este sentido, recalcó la necesidad de que Europa negocie con Rusia por su propia cuenta. “Europa habría podido tener su futuro en sus propias manos si hubiera negociado con los rusos. Ahora los rusos están negociando con los estadounidenses y nosotros no estamos negociando […] Si no estás en la mesa de negociaciones, estás en el menú“, concluyó.

