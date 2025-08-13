Abanderan en Cienfuegos a “Comunicadores del Centenario de Fidel”

Compartir en

Con motivo del aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro Ruz, la provincia de Cienfuegos abanderó solemnemente, este 13 de agosto, al destacamento ‘Comunicadores del Centenario de Fidel’ en el Parque José González Guerra de la ciudad.

A escasos metros de una imagen del líder histórico, jóvenes y trabajadores del sector de las comunicaciones de la Perla del Sur asumieron públicamente el compromiso de honrar su legado en uno de los campos más estratégicos para la transformación digital de Cuba.

El evento estuvo presidido por Riskiel Brunet Mena, funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC); Lázara Barrera Suárez, funcionaria del comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); Pablo Morales Concepción, director territorial del Ministerio de las Comunicaciones (Mincom) en Cienfuegos; e Inés María Abreu Álvarez, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica.

Esta representación institucional simbolizó la unidad entre Partido, Gobierno y sindicatos para impulsar el plan de actividades que, hasta el 13 de agosto de 2026, movilizará a jóvenes y trabajadores del destacamento cienfueguero.

El maestro de ceremonias inició el acto con el Himno Nacional, seguido de un recuento histórico sobre el Contingente “Claudio Argüelles Camejo” –abanderado por Fidel el 31 de octubre de 1989 tras el incendio de Águila y Dragones–. Aquella experiencia, convertida en semilla del actual destacamento, evidencia la confianza que el líder de la Revolución depositó en los trabajadores de las comunicaciones para superar crisis y avanzar en el mejoramiento del sistema telefónico capitalino. Hoy, los “Comunicadores del Centenario” retoman esa vocación proyectándola hacia la transformación digital con ejes clave: economía digital, ciberseguridad y soberanía tecnológica.

Posteriormente, el estudiante Eduardo Enrique Espinosa Cortellan declamó “Fidel, un hombre Universal”, subrayando la vigencia global de su pensamiento en la lucha por la justicia social. Lázara Mercedes Sánchez González, trabajadora de Correos de Cuba expresó, en nombre de los 73 integrantes, el compromiso de usar “cada micrófono, cámara, frecuencia, celular y computadora” para defender la verdad de la patria. Minutos después, la joven representante sentenció: “La tecnología sin ideología es una herramienta vacía”.

Durante la entrega solemne de la enseña nacional, el abanderado la ondeó frente al pelotón de vanguardia, como señal de aceptación de las misiones: actividades productivas, jornadas sociopolíticas, iniciativas culturales y proyectos científico-comunicativos para profundizar el legado de Fidel en las nuevas generaciones. La bandera –que acompañará a los comunicadores cienfueguero hasta el centenario del natalicio de Fidel – simboliza la continuidad histórica y la unidad revolucionaria del sector.

En la clausura, Riskiel Brunet Mena destacó que el acto “no solo reconoce a una generación, sino que marca el inicio de un intenso plan para impulsar la transformación digital de Cuba con sostenibilidad, inclusión y justicia social”. Añadió que el mayor homenaje a Fidel es “el trabajo diario, la innovación y la respuesta oportuna a las exigencias poblacionales”, convocando a una fotografía final como símbolo de unidad.

Así, el Parque José González Guerra acogió una jornada donde memoria, presente y futuro convergieron bajo el lema “Comunicadores del Centenario, fieles al legado de Fidel”. Quedó demostrado que, a 99 años de su natalicio, el ideario de Fidel Castro Ruz sigue guiando a los trabajadores del Ministerio de las Comunicaciones en la construcción de la sociedad digital soñada para Cuba.

